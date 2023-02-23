Повітряні сили показали німецький Gepard на полюванні

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard, надана союзниками, ефективно нищить російські повітряні цілі.

Джерело: відео служби зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "Воїни бойового розрахунку зенітної установки Gepard цілодобово несуть чергування, щоб захистити наше небо від ворога.

Наші воїни вміло користуються технікою наданою країнами партнерами, за допомогою якої збито значну частину російських повітряних цілей".

Деталі: Gepard – це зенітна самохідна артилерійська установка на базі танка Leopard 1, калібром 35 міліметрів, призначена для прикриття неба та моторизованих частин, які йдуть у наступ, від малошвидкісних повітряних цілей, які низько летять.

ЗСУ Має радар стеження за небом і радар захоплення. Також вона може вести вогонь по наземних легкоброньованих цілях, пояснює командир ЗСУ, яка охороняє повітряний простір на півдні нашої країни, Сергій.

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