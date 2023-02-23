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Повітряні сили показали німецький Gepard на полюванні

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 12:00
Повітряні сили показали німецький Gepard на полюванні
Gepard. фото з сайту Армія Inform

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard, надана союзниками, ефективно нищить російські повітряні цілі.

Джерело: відео служби зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "Воїни бойового розрахунку зенітної установки Gepard цілодобово несуть чергування, щоб захистити наше небо від ворога.

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Наші воїни вміло користуються технікою наданою країнами партнерами, за допомогою якої збито значну частину російських повітряних цілей".

Деталі: Gepard – це зенітна самохідна артилерійська установка на базі танка Leopard 1, калібром 35 міліметрів, призначена для прикриття неба та моторизованих частин, які йдуть у наступ, від малошвидкісних повітряних цілей, які низько летять.

ВІДЕО ДНЯ

ЗСУ Має радар стеження за небом і радар захоплення. Також вона може вести вогонь по наземних легкоброньованих цілях, пояснює командир ЗСУ, яка охороняє повітряний простір на півдні нашої країни, Сергій.

 
армія inform

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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