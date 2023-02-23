Воздушные силы показали немецкий Gepard на охоте

Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard, предоставленная союзниками, эффективно уничтожает российские воздушные цели.

Источник: видео службы связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага.

Реклама:

Наши воины умело пользуются техникой предоставленной странами партнерами, с помощью которой было сбито значительную часть российских воздушных целей".

Детали: Gepard - это зенитная самоходная артиллерийская установка на базе танка Leopard 1, калибром 35 миллиметров, предназначенная для прикрытия неба и моторизованных частей, которые идут в наступление, от малоскоростных низколетящих воздушных целей.

ВИДЕО ДНЯ

ЗСУ имеет радар слежения за небом и радар захвата. Также она может вести огонь по наземным легкобронированным целям, объясняет командир ЗСУ, которая охраняет воздушное пространство на юге нашей страны, Сергей.