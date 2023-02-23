Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну на пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери транслювали звернення глави української розвідки Кирила Буданова з "погрозами".

Джерело: РИА Новости з посиланням на редакцію радіостанції "Спутник в Крыму" і "министерство внутренней политики, информации и связи Крыма".

Дослівно: "23 лютого на хвилях радіо "Спутник в Крыму" і радіо "Вера", у низці районів півострова – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак – передавали звернення начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова і гімн України".

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Деталі: Обидві радіостанції входять до "Газпром-Медиа Радио", а перша також є частиною медіагрупи "Россия сегодня".

Російські ЗМІ не уточнили, про що саме казав Буданов в ефірі, однак заявили, що в зверненні були "погрози". Радіомовлення перервали. Окупанти стверджують, що в Сімферополі та Севастополі зламати ефір не вдалося.

Повідомляють, що проблема торкнулася обладнання, яке готує сигнал для передачі на частотах FM.

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Оновлено: Анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, записане звернення Буданова: "Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника України, де б вони не ховалися. Усім патріотам: час діяти настав. Чекайте. Ми йдемо до вас".

У Криму зламали радіо "Газпрому" і транслювали звернення Буданова pic.twitter.com/NOoJqeUM2E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 23, 2023

Що цьому передувало: