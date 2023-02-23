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В Крыму взломали радио "Газпрома" и пустили обращение Буданова

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 12:04
В Крыму взломали радио Газпрома и пустили обращение Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов, уп

В канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину на пропагандистских российских радиостанциях в оккупированном Крыму хакеры транслировали обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Источник: РИА Новости со ссылкой на редакцию радиостанции "Спутник в Крыму" и "министерство внутренней политики, информации и связи Крыма".

Дословно: "23  февраля на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", в ряде районов полуострова – Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак – передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины".

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Детали: Обе радиостанции входят в "Газпром-Медиа Радио", а первая также является частью медиагруппы "Россия сегодня".

Российские СМИ не уточнили, что именно было в обращении, однако заявили, что оно было с "угрозами".

Радиовещание прервали, на данный момент оно восстановлено. Оккупанты утверждают, что в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.

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Сообщается, что проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. 

Обновлено: Анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, записано обращение Буданова в эфире: "Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни прятались. Всем патриотам: время действовать настало. Ждите. Мы идем к вам".

Что этому предшествовало:

  • В среду российское МЧС сообщало о "ложном сигнале воздушной тревоги", который прозвучал в эфире радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях России. Сообщается, что это произошло в результате хакерской атаки.

Темы: КрымБудановпропагандахакеры
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