В Крыму взломали радио "Газпрома" и пустили обращение Буданова

В канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину на пропагандистских российских радиостанциях в оккупированном Крыму хакеры транслировали обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Источник: РИА Новости со ссылкой на редакцию радиостанции "Спутник в Крыму" и "министерство внутренней политики, информации и связи Крыма".

Дословно: "23 февраля на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", в ряде районов полуострова – Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак – передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины".

Детали: Обе радиостанции входят в "Газпром-Медиа Радио", а первая также является частью медиагруппы "Россия сегодня".

Российские СМИ не уточнили, что именно было в обращении, однако заявили, что оно было с "угрозами".

Радиовещание прервали, на данный момент оно восстановлено. Оккупанты утверждают, что в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.

Сообщается, что проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.

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Обновлено: Анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, записано обращение Буданова в эфире: "Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни прятались. Всем патриотам: время действовать настало. Ждите. Мы идем к вам".

У Криму зламали радіо "Газпрому" і транслювали звернення Буданова pic.twitter.com/NOoJqeUM2E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 23, 2023

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