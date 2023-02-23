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Прем'єр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь: Росія не виграє цю війну

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 12:26

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

Відео візиту опублікували у Twitter глави уряду, пише "Європейська правда".

"Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною", - йдеться у підписі до відео.

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Пізніше у четвер Санчес проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

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Санчес вже вдруге приїхав в Україні. У квітні минулого року разом з прем'єркою Данії він відвідував Бородянку.

Нагадаємо, міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що Іспанія надішле Україні шість танків Leopard.

Також повідомлялося, що Іспанія проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard.

Теми: ІспаніяБуча
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