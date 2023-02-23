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Прем'єр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь: Росія не виграє цю війну

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 13:26

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

Відео візиту опублікували у Twitter глави уряду, пише "Європейська правда".

"Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною", - йдеться у підписі до відео.

Пізніше у четвер Санчес проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Санчес вже вдруге приїхав в Україні. У квітні минулого року разом з прем'єркою Данії він відвідував Бородянку.

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Нагадаємо, міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що Іспанія надішле Україні шість танків Leopard.

Також повідомлялося, що Іспанія проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard.

Теми: ІспаніяБуча
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