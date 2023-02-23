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Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень: Россия не выиграет эту войну

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 13:26

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Бучу и Ирпень, которые пострадали от российской оккупации.

Видео визита опубликовали в Twitter главы правительства, пишет "Европейская правда".

"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не выиграет эту войну. Вся Испания стоит с Украиной", - говорится в подписи к видео.

Позже в четверг Санчес проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Санчес уже второй раз приехал в Украину. В апреле прошлого года вместе с премьером Дании он посещал Бородянку.

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Напомним, министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что Испания пришлет Украине шесть танков Leopard.

Также сообщалось, что Испания проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.

Темы: ИспанияБуча
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