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Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень: Россия не выиграет эту войну

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 12:26

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Бучу и Ирпень, которые пострадали от российской оккупации.

Видео визита опубликовали в Twitter главы правительства, пишет "Европейская правда".

"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не выиграет эту войну. Вся Испания стоит с Украиной", - говорится в подписи к видео.

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Позже в четверг Санчес проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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Санчес уже второй раз приехал в Украину. В апреле прошлого года вместе с премьером Дании он посещал Бородянку.

Напомним, министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что Испания пришлет Украине шесть танков Leopard.

Также сообщалось, что Испания проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.

Темы: ИспанияБуча
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