Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень: Россия не выиграет эту войну

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Бучу и Ирпень, которые пострадали от российской оккупации.

Видео визита опубликовали в Twitter главы правительства, пишет "Европейская правда".

"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не выиграет эту войну. Вся Испания стоит с Украиной", - говорится в подписи к видео.

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Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin.



Rusia no va a ganar esta guerra.



Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Позже в четверг Санчес проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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Санчес уже второй раз приехал в Украину. В апреле прошлого года вместе с премьером Дании он посещал Бородянку.

Напомним, министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что Испания пришлет Украине шесть танков Leopard.

Также сообщалось, что Испания проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.