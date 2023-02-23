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Церковникам УПЦ МП суди вже винесли 7 обвинувальних вироків – СБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 13:04
Церковникам УПЦ МП суди вже винесли 7 обвинувальних вироків – СБУ
Артем Дехтяренко. фото Армія I

Служба безпеки України розслідує майже 60 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів УПЦ МП.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко під час брифінгу в Military Media Center, цитує Армія Inform

Пряма мова: "Українська спецслужба спільно з іншими правоохоронними органами провела масштабну роботу для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства УПЦ МП. Наразі СБУ розслідує майже 60 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів УПЦ МП. Суди вже винесли 7 обвинувальних вироків (за час великої війни -ред.)".

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Деталі: Загалом, за словами Дехтяренка, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Теми: УПЦ МПСБУвійна
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