Церковникам УПЦ МП суди вже винесли 7 обвинувальних вироків – СБУ
Четвер, 23 лютого 2023, 14:04
Служба безпеки України розслідує майже 60 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів УПЦ МП.
Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко під час брифінгу в Military Media Center, цитує Армія Inform
Пряма мова: "Українська спецслужба спільно з іншими правоохоронними органами провела масштабну роботу для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства УПЦ МП. Наразі СБУ розслідує майже 60 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів УПЦ МП. Суди вже винесли 7 обвинувальних вироків (за час великої війни -ред.)".
Деталі: Загалом, за словами Дехтяренка, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб.
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