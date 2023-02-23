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Банк Естонії передав НБУ ще понад 140 тисяч євро від продажу присвячених Україні монет

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 13:09

Банк Естонії передав Центробанку України додаткові 140 550 євро від продажу монетної картки номіналом 2 євро, присвяченої Україні та свободі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

З моменту випуску монети було придбано понад 35 000 монетних карток. З урахуванням першого переказу в серпні минулого року Банк Естонії передав Україні майже 495 тис. євро.

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Найактивніше монетні картки купували жителі Естонії, Німеччини, Франції, Латвії, Іспанії, Словаччини, України, Фінляндії, США та Італії. Загалом монетна картка зацікавила жителів 53 країн.

Банк Естонії випустив в обіг два мільйони монет 29 листопада. Монетні картки Банк Естонії пропонує з липня минулого року.

Дизайн монети розробляли учасниці конкурсу, організованого Естонською мистецькою академією. Усі вони біженки з України. Переміг ескіз Дар'ї Тітової: вона зобразила дівчину в традиційному українському вінку, що дбайливо тримає в руках маленьку пташку.

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Теми: Естонія
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