Банк Естонії передав НБУ ще понад 140 тисяч євро від продажу присвячених Україні монет

Банк Естонії передав Центробанку України додаткові 140 550 євро від продажу монетної картки номіналом 2 євро, присвяченої Україні та свободі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

З моменту випуску монети було придбано понад 35 000 монетних карток. З урахуванням першого переказу в серпні минулого року Банк Естонії передав Україні майже 495 тис. євро.

Найактивніше монетні картки купували жителі Естонії, Німеччини, Франції, Латвії, Іспанії, Словаччини, України, Фінляндії, США та Італії. Загалом монетна картка зацікавила жителів 53 країн.

Банк Естонії випустив в обіг два мільйони монет 29 листопада. Монетні картки Банк Естонії пропонує з липня минулого року.

Дизайн монети розробляли учасниці конкурсу, організованого Естонською мистецькою академією. Усі вони біженки з України. Переміг ескіз Дар'ї Тітової: вона зобразила дівчину в традиційному українському вінку, що дбайливо тримає в руках маленьку пташку.