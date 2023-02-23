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Банк Эстонии передал НБУ еще более 140 тысяч евро от продажи посвященных Украине монет

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 13:09

Банк Эстонии передал Центробанку Украины дополнительные 140 550 евро от продажи монетной карточки номиналом 2 евро, посвященной Украине и свободе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

С момента выпуска монеты было приобретено более 35 тысяч монетных карточек. С учетом первого перевода в августе прошлого года Банк Эстонии передал Украине почти 495 тысяч евро.

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Активнее всего монетные карты покупали жители Эстонии, Германии, Франции, Латвии, Испании, Словакии, Украины, Финляндии, США и Италии. В целом монетная карта заинтересовала жителей 53 стран.

Банк Эстонии выпустил в обращение два миллиона монет 29 ноября. Монетные карты Банк Эстонии предлагает с июля прошлого года.

Дизайн монеты разрабатывали участницы конкурса, организованного Эстонской художественной академией. Все они беженки из Украины. Победил эскиз Дарьи Титовой: она изобразила девушку в традиционном украинском венке, бережно держащую в руках маленькую птичку.

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Темы: Эстония
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