Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За рік РФ випустила по Україні понад 5 тисяч ракет і завдала майже 3,5 тисячі авіаударів – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 23 лютого 2023, 14:11
ОЛЕКСІЙ ГРОМОВ. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

З початку повномасштабного вторгнення від кінця лютого 2022 року Росія випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 23 лютого

Пряма мова: "Загалом від початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5 тисяч ракетних і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів".

Деталі: За його словами, загарбники завдали майже 1,1 тисячі ударів із застосуванням безпілотників.

Громов також додав, що через початок "високоточного ракетного голодування" російські війська використовують протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані "вбивців авіаносців", для знищення житлових будинків українців.

Впродовж лютого українські військові збили 6 літаків ворога, 2 вертольоти РФ, 80 крилатих ракет і 84 дрони окупантів.

За словами Громова, плани Кремля не змінилися. Ворог намагається захопити ключові міста Донеччини, а до літа - захопити Луганську та Донецьку області. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабвійнаракетний ударавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоКонкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів

Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни

відеоЗалужний сказав хлопчику, що той повернеться до Маріуполя "цього року"

Російський терор не досяг цілі: як енергетичний сектор витримав рік великої війни

Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони відбили близько 90 атак ворога – зведення
Російські ДРГ пробились на Харківщину, одну вже витіснили назад до РФ – Генштаб
Росіяни продовжують насильницьку паспортизацію на окупованому півдні – Генштаб
Останні новини
14:31
фотоСБУ викрила на хабарях керівника лабораторії Одеської митниці
14:19
"Було відчуття Задзеркалля": Зеленський пригадав візит до звільненого Херсона
14:05
Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
13:53
ЄС вніс понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій
13:42
Нідерланди більше не залежать від імпорту російського газу – глава МЗС
13:31
фотоКонкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів
13:16
У Києві чоловіка судили за знущання з ексдружини, яка проживала разом з ним
13:15
Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни
12:58
Лукашенко та Путін у річницю вторгнення "ввечері довго розмовляли"
12:39
Зустріч G20 завершиться без спільної заяви через блокування РФ та Китаєм формулювання "війна" - ЗМІ
Усі новини...