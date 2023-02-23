За рік РФ випустила по Україні понад 5 тисяч ракет і завдала майже 3,5 тисячі авіаударів – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення від кінця лютого 2022 року Росія випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 23 лютого

Пряма мова: "Загалом від початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5 тисяч ракетних і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів".

Деталі: За його словами, загарбники завдали майже 1,1 тисячі ударів із застосуванням безпілотників.

Громов також додав, що через початок "високоточного ракетного голодування" російські війська використовують протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані "вбивців авіаносців", для знищення житлових будинків українців.

Впродовж лютого українські військові збили 6 літаків ворога, 2 вертольоти РФ, 80 крилатих ракет і 84 дрони окупантів.

За словами Громова, плани Кремля не змінилися. Ворог намагається захопити ключові міста Донеччини, а до літа - захопити Луганську та Донецьку області.