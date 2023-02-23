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За год РФ выпустила по Украине более 5 тысяч ракет и нанесла почти 3,5 тысячи авиаударов – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 23 февраля 2023, 14:11
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

С начала полномасштабного вторжения с конца февраля 2022 года Россия выпустила почти пять тысяч ракет по территории Украины.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 23 февраля

Прямая речь: "Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии российскими оккупационными войсками по объектам на территории Украины нанесено почти 5 тысяч ракетных и почти 3,5 тысячи авиационных ударов".

Детали: По его словам, захватчики нанесли почти 1,1 тысячи ударов с применением беспилотников.

Громов также добавил, что из-за начала "высокоточного ракетного голодания" российские войска используют противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, так называемые "убийцы авианосцев", для уничтожения жилых домов украинцев.

В течение февраля украинские военные сбили 6 самолетов врага, 2 вертолета РФ, 80 крылатых ракет и 84 дрона оккупантов.

По словам Громова, планы Кремля не изменились. Враг пытается захватить ключевые города Донецкой области, а к лету - захватить Луганскую и Донецкую области.

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Темы: Генштабвойнаракетный ударавиа
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