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65% громадян ЄС підтримують фінансування військової допомоги для України

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 14:28

91% громадян ЄС підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а фінансування військової допомоги схвалюють 65% опитаних.

Як пише "Європейська правда", такими є результати опитування Eurobarometer.

"Громадяни ЄС продовжують демонструвати свою непохитну солідарність з Україною" - зазначають автори дослідження.

91% респондентів погоджуються з наданням гуманітарної підтримки, а 88% виступають за прийняття в ЄС людей, які тікають від війни.

Надання фінансової підтримки Україні схвалюють 77%, а введення економічних санкцій проти російського уряду, компаній і приватних осіб підтримують 74% опитаних.

Європейці також продовжують переважно підтримувати заборону мовлення російських державних ЗМІ (67%) та фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання військового обладнання в Україну (65%). Категорично проти військової підтримки України 13% опитаних.

Загалом більшість європейських громадян (56%) залишаються задоволеними реакцією Європейського Союзу на російське вторгнення в Україну.

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Опитування проводилося у січні-лютому цього року.

Як повідомлялося, кожен другий громадянин Німеччини вважає, що уряд країни міг би надавати Україні більшу підтримку для протистояння повномасштабній російській агресії.

Теми: ЄСгроші
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