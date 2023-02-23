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65% граждан ЕС поддерживают финансирование военной помощи для Украины

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 13:28

91% граждан ЕС поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи, а финансирование военной помощи одобряют 65% опрошенных.

Как пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса Eurobarometer.

"Граждане ЕС продолжают демонстрировать свою непоколебимую солидарность с Украиной", - отмечают авторы исследования.

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91% респондентов согласны с предоставлением гуманитарной поддержки, а 88% выступают за принятие в ЕС людей, которые бегут от войны.

Предоставление финансовой поддержки Украине одобряют 77%, а введение экономических санкций против российского правительства, компаний и частных лиц поддерживают 74% опрошенных.

Европейцы также продолжают преимущественно поддерживать запрет вещания российских государственных СМИ (67%) и финансирование Евросоюзом закупки и поставки военного оборудования в Украину (65%). Категорически против военной поддержки Украины 13% опрошенных.

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В целом большинство европейских граждан (56%) остаются довольны реакцией Европейского Союза на российское вторжение в Украину.

Опрос проводился в январе-феврале этого года.

Как сообщалось, каждый второй гражданин Германии считает, что правительство страны могло бы оказывать Украине больше поддержки для противостояния полномасштабной российской агрессии.

Темы: ЕСденьги
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