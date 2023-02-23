Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

65% граждан ЕС поддерживают финансирование военной помощи для Украины

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 14:28

91% граждан ЕС поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи, а финансирование военной помощи одобряют 65% опрошенных.

Как пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса Eurobarometer.

"Граждане ЕС продолжают демонстрировать свою непоколебимую солидарность с Украиной", - отмечают авторы исследования.

91% респондентов согласны с предоставлением гуманитарной поддержки, а 88% выступают за принятие в ЕС людей, которые бегут от войны.

Предоставление финансовой поддержки Украине одобряют 77%, а введение экономических санкций против российского правительства, компаний и частных лиц поддерживают 74% опрошенных.

Европейцы также продолжают преимущественно поддерживать запрет вещания российских государственных СМИ (67%) и финансирование Евросоюзом закупки и поставки военного оборудования в Украину (65%). Категорически против военной поддержки Украины 13% опрошенных.

В целом большинство европейских граждан (56%) остаются довольны реакцией Европейского Союза на российское вторжение в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проводился в январе-феврале этого года.

Как сообщалось, каждый второй гражданин Германии считает, что правительство страны могло бы оказывать Украине больше поддержки для противостояния полномасштабной российской агрессии.

Темы: ЕСденьги
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Зеленский показал свой гардероб и комнату на Банковой, где живет с начала войны

видеоЗалужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь "в этом году"

Российский террор не достиг цели: как энергетический сектор выдержал год большой войны

Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

Субботнее утро началось с тридцатиминутной воздушной тревоги по всей Украине

Все новости...
ЕС
В ЕС выступили против штрафов за нераскрытие активов РФ до дальнейших разъяснений – СМИ
ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России - СМИ
Иран в ответ на санкции ЕС ввел свои, в том числе против министров и депутатов
Последние новости
14:31
фотоСБУ разоблачила на взятках руководителя лаборатории Одесской таможни
14:19
"Было ощущение Зазеркалья": Зеленский вспомнил приезд в освобожденный Херсон
14:05
Meta представила собственную языковую модель искусственного интеллекта LLaMA
13:53
ЕС внес более 120 физических и юридических лиц в новый пакет санкций
13:42
Нидерланды больше не зависят от импорта российского газа - МИД
13:31
фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов
13:16
В Киеве мужчину судили за издевательства над экс-супругой, которая проживала вместе с ним
13:15
Зеленский показал свой гардероб и комнату на Банковой, где живет с начала войны
12:58
Лукашенко и Путин в годовщину вторжения "вечером долго разговаривали"
12:39
Встреча G20 завершится без заявления из-за блокирования РФ и Китаем формулировки "война" - СМИ
Все новости...