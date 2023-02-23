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Ворог активізувався та дещо змінив тактику на Таврійському напрямку – Сили оборони

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 13:45
Ворог активізувався та дещо змінив тактику на Таврійському напрямку – Сили оборони
ілюстративне фото ЗСУ

Протягом 22 лютого ситуація на Таврійському напрямку динамічно змінювалась, але Сили борони відбили спроби штурму російських окупаційних військ.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Від самого ранку вчорашнього ворог почав активніше працювати. Було 43 бойові зіткнення. Всі в напрямку Вугледар-Мар'їнка-Авдіївка. Ворог застосовував дещо інші методи наступальних дій".

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Деталі: За словами Дмитрашківського, окрім численних спроб штурму по 10-15 осіб, ворог наступав ще й у складі підрозділів (роти) за підтримки техніки.

Полковник зазначив, що протягом дня в районі Авдіївки ситуація динамічно змінювалася. Підсумком дня стало те, що всі ворожі атаки були відбиті, на деяких напрямках Силам оборони України вдалось навіть просунутись вперед, відзначив Дмитрашківський.

Натомість ворог за день 22 лютого втратив 17 танків, 17 БМП і 4 МТЛБ. Живої сили противником було втрачено приблизно 300 осіб.

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На Запорізькому напрямку штурмових дій не відбувалось, але ворог постійно застосовує ствольну артилерію, РСЗВ для обстрілів населених пунктів. Лише за минулий день було зафіксовано 70 таких обстрілів, ще 16 – за ніч, додав речни Сил оборони. 

Теми: війна
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