Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг активизировался и несколько изменил тактику на Таврическом направлении – Силы обороны

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 14:45
иллюстративное фото ВСУ

В течение 22 февраля ситуация на Таврическом направлении динамично менялась, но Силы обороны отбили попытки штурма российских оккупационных войск.

Источник: спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "С самого утра вчерашнего враг начал активнее работать. Было 43 боевых столкновения. Все в направлении Угледар-Марьинка-Авдеевка. Враг применял несколько иные методы наступательных действий".

Детали: По словам Дмитрашковского, кроме многочисленных попыток штурма по 10-15 человек, враг наступал еще и в составе подразделений (роты) при поддержке техники.

Полковник отметил, что в течение дня в районе Авдеевки ситуация динамично менялась. Итогом дня стало то, что все вражеские атаки были отбиты, на некоторых направлениях Силам обороны Украины удалось даже продвинуться вперед, отметил Дмитрашоивский.

В свою очередь враг за день 22 февраля потерял 17 танков, 17 БМП и 4 МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 человек.

На Запорожском направлении штурмовых действий не происходило, но враг постоянно применяет ствольную артиллерию, РСЗО для обстрелов населенных пунктов. Только за прошедший день было зафиксировано 70 таких обстрелов, еще 16 - за ночь, добавил спикер Сил обороны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Зеленский показал свой гардероб и комнату на Банковой, где живет с начала войны

видеоЗалужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь "в этом году"

Российский террор не достиг цели: как энергетический сектор выдержал год большой войны

Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

Субботнее утро началось с тридцатиминутной воздушной тревоги по всей Украине

Все новости...
война
В Лондоне на дороге возле посольства РФ нарисовали огромный флаг Украины на дороге
За год РФ выпустила по Украине более 5 тысяч ракет и нанесла почти 3,5 тысячи авиаударов – Генштаб
Церковникам УПЦ МП суды уже вынесли 7 обвинительных приговоров – СБУ
Последние новости
15:02
Арахамия хочет разогнать АРМА, Оператор ГТС до сих пор без головы: итоги недели для ГП
15:00
Новые санкции ЕС против России: запрет на передовые технологии, включены иранские производители дронов
14:49
Зеленский: Ожидаем от ЕС санкций против "Росатома" и увеличения давления на банки
14:31
фотоСБУ разоблачила на взятках руководителя лаборатории Одесской таможни
14:19
"Было ощущение Зазеркалья": Зеленский вспомнил приезд в освобожденный Херсон
14:05
Meta представила собственную языковую модель искусственного интеллекта LLaMA
13:53
ЕС внес более 120 физических и юридических лиц в новый пакет санкций
13:42
Нидерланды больше не зависят от импорта российского газа - МИД
13:31
фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов
13:16
В Киеве мужчину судили за издевательства над экс-супругой, которая проживала вместе с ним
Все новости...