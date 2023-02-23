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Враг активизировался и несколько изменил тактику на Таврическом направлении – Силы обороны

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 13:45
Враг активизировался и несколько изменил тактику на Таврическом направлении – Силы обороны
иллюстративное фото ВСУ

В течение 22 февраля ситуация на Таврическом направлении динамично менялась, но Силы обороны отбили попытки штурма российских оккупационных войск.

Источник: спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "С самого утра вчерашнего враг начал активнее работать. Было 43 боевых столкновения. Все в направлении Угледар-Марьинка-Авдеевка. Враг применял несколько иные методы наступательных действий".

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Детали: По словам Дмитрашковского, кроме многочисленных попыток штурма по 10-15 человек, враг наступал еще и в составе подразделений (роты) при поддержке техники.

Полковник отметил, что в течение дня в районе Авдеевки ситуация динамично менялась. Итогом дня стало то, что все вражеские атаки были отбиты, на некоторых направлениях Силам обороны Украины удалось даже продвинуться вперед, отметил Дмитрашоивский.

В свою очередь враг за день 22 февраля потерял 17 танков, 17 БМП и 4 МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 человек.

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На Запорожском направлении штурмовых действий не происходило, но враг постоянно применяет ствольную артиллерию, РСЗО для обстрелов населенных пунктов. Только за прошедший день было зафиксировано 70 таких обстрелов, еще 16 - за ночь, добавил спикер Сил обороны.

Темы: война
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