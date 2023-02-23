Враг активизировался и несколько изменил тактику на Таврическом направлении – Силы обороны

В течение 22 февраля ситуация на Таврическом направлении динамично менялась, но Силы обороны отбили попытки штурма российских оккупационных войск.

Источник: спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "С самого утра вчерашнего враг начал активнее работать. Было 43 боевых столкновения. Все в направлении Угледар-Марьинка-Авдеевка. Враг применял несколько иные методы наступательных действий".

Детали: По словам Дмитрашковского, кроме многочисленных попыток штурма по 10-15 человек, враг наступал еще и в составе подразделений (роты) при поддержке техники.

Полковник отметил, что в течение дня в районе Авдеевки ситуация динамично менялась. Итогом дня стало то, что все вражеские атаки были отбиты, на некоторых направлениях Силам обороны Украины удалось даже продвинуться вперед, отметил Дмитрашоивский.

В свою очередь враг за день 22 февраля потерял 17 танков, 17 БМП и 4 МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 человек.

На Запорожском направлении штурмовых действий не происходило, но враг постоянно применяет ствольную артиллерию, РСЗО для обстрелов населенных пунктов. Только за прошедший день было зафиксировано 70 таких обстрелов, еще 16 - за ночь, добавил спикер Сил обороны.