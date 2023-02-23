Рада зробила крок до заборони висвітлення своєї роботи в реальному часі

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо заборони поширення інформації про засідання парламенту під час дії воєнного стану.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, картка документу 9005 на сайті Ради

Деталі: За його словами, за законопроєкт проголосували 234 депутати.

Довідково: Від початку повномасштабної війни Росії проти України засідання Ради проходять у закритому режимі. Водночас деякі нардепи, наприклад Железняк та Олексій Гончаренко, повідомляють про ухвалені рішення в соціальних мережах.

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