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Рада зробила крок до заборони висвітлення своєї роботи в реальному часі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 15:11
ФОТО: GETTY IMAGES

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо заборони поширення інформації про засідання парламенту під час дії воєнного стану.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, картка документу 9005 на сайті Ради

Деталі: За його словами, за законопроєкт проголосували 234 депутати. 

 

Довідково: Від початку повномасштабної війни Росії проти України засідання Ради проходять у закритому режимі. Водночас деякі нардепи, наприклад Железняк та Олексій Гончаренко, повідомляють про ухвалені рішення в соціальних мережах.

Передісторія: 

  • Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного стану" зареєстрований 9 лютого за ініціативи понад сотні нардепів, серед яких і спікер Ради Руслан Стефанчук. 
  • Зокрема, пропонується затвердити, що під час дії воєнного стану в Україні нардепутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.
  • У разі порушення Рада без обговорення може позбавити народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях або триваючому пленарному засіданні на строк до п’яти днів таких (такого) засідань.

Теми: цензураВерховна Радазаконодавство
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