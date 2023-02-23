Рада сделала шаг к запрету освещения своей работы в реальном времени
Четверг, 23 февраля 2023, 14:11
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о заседании парламента во время действия военного положения.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, карточка документа 9005 на сайте Рады
Детали: По его словам, за законопроект проголосовали 234 депутата.
Реклама:
Справочно: С начала полномасштабной войны России против Украины заседания Рады проходят в закрытом режиме. В то же время некоторые нардепы, например Железняк и Алексей Гончаренко, сообщают о принятых решениях в социальных сетях.
Предыстория:
- Законопроект зарегистрирован 9 февраля по инициативе более сотни нардепов, среди которых и спикер Рады Руслан Стефанчук.
- В частности, предлагается утвердить, что во время действия военного положения в Украине нардепутату запрещается распространять в любой способ информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через один час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.
- В случае нарушения Рада без обсуждения может лишить народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании на срок до пяти дней таких (такого) заседаний.
ВИДЕО ДНЯ