Рада сделала шаг к запрету освещения своей работы в реальном времени

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о заседании парламента во время действия военного положения.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, карточка документа 9005 на сайте Рады

Детали: По его словам, за законопроект проголосовали 234 депутата.

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Справочно: С начала полномасштабной войны России против Украины заседания Рады проходят в закрытом режиме. В то же время некоторые нардепы, например Железняк и Алексей Гончаренко, сообщают о принятых решениях в социальных сетях.

Предыстория:

Законопроект зарегистрирован 9 февраля по инициативе более сотни нардепов, среди которых и спикер Рады Руслан Стефанчук.

В частности, предлагается утвердить, что во время действия военного положения в Украине нардепутату запрещается распространять в любой способ информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через один час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

В случае нарушения Рада без обсуждения может лишить народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании на срок до пяти дней таких (такого) заседаний.