Рада сделала шаг к запрету освещения своей работы в реальном времени

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о заседании парламента во время действия военного положения.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, карточка документа 9005 на сайте Рады

Детали: По его словам, за законопроект проголосовали 234 депутата.

Справочно: С начала полномасштабной войны России против Украины заседания Рады проходят в закрытом режиме. В то же время некоторые нардепы, например Железняк и Алексей Гончаренко, сообщают о принятых решениях в социальных сетях.

Предыстория: