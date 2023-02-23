Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 мільярда гривень

Суд арештував майно дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Івано-Франківщини

Деталі: За даними спецслужби, рішення суду (Івано-Франківський міський суд -ред.) стосуються пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

Серед них – київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету, наголошують у спецслужбі.

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Що передувало: Слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру".

Зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.