Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд арестовал имущество жены Медведчука на более 5,6 миллиарда гривен

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 14:15
Суд арестовал имущество жены Медведчука на более 5,6 миллиарда гривен
особняк Медведчуков. фото прокуратуры

Суд арестовал имущество жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Ивано-Франковской области

Детали: По данным спецслужбы, решения суда (Ивано-Франковский городской суд -ред.) касаются пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Реклама:

Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Среди них - киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Именно они основали фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет, отмечают в спецслужбе.

Что предшествовало: Следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и руководительнице аффилированной крымской фирмы о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Сейчас по этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура".

Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность их конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.

Темы: МедведчукнедвижимостьСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
Все новости...
Реклама: