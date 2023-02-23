Суд арестовал имущество жены Медведчука на более 5,6 миллиарда гривен

Суд арестовал имущество жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Ивано-Франковской области

Детали: По данным спецслужбы, решения суда (Ивано-Франковский городской суд -ред.) касаются пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

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Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Среди них - киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

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Именно они основали фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет, отмечают в спецслужбе.

Что предшествовало: Следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и руководительнице аффилированной крымской фирмы о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Сейчас по этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура".

Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность их конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.