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МЗС Угорщини працює над візитом Орбана до Києва – Сійярто

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 14:43
МЗС Угорщини працює над візитом Орбана до Києва – Сійярто
Віктор Орбан. Фото gettyimages

МЗС Угорщини працює над підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто у інтерв’ю виданню Index, пише "Європейська правда".

Сійярто відповідав на запитання, чому прем’єр-міністр Віктор Орбан досі не відвідав Київ.

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"Коли візит буде на часі, прем’єр-міністр Угорщини також поїде, МЗС зараз працює над його підготовкою", – сказав угорський дипломат.

Сійярто також повідомив, що особисто йому запрошення відвідати українську столицю не надходило.

"Якщо я отримаю запрошення і ми зможемо заздалегідь домовитися про змістовну тематику та час візиту, я з радістю поїду, але такого запрошення ще не надходило", – сказав він.

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Прессекретар Орбана Берталан Хаваші раніше підтвердив, що під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу в Брюсселі президент Володимир Зеленський запросив Орбана відвідати Україну.

Нагадаємо, що напередодні Сійярто закликав до негайного припинення вогню в Україні та прямих переговорів президентів США і Росії для закінчення війни.

Теми: УгорщинаУкраїна
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