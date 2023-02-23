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МИД Венгрии работает над визитом Орбана в Киев – Сийярто

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 14:43
МИД Венгрии работает над визитом Орбана в Киев – Сийярто
Виктор Орбан. Фото gettyimages

МИД Венгрии работает над подготовкой визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто в интервью изданию Index, пишет "Европейская правда".

Сийярто отвечал на вопрос, почему премьер-министр Виктор Орбан до сих пор не посетил Киев.

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"Когда визит будет актуальным, премьер-министр Венгрии также поедет, МИД сейчас работает над его подготовкой", – сказал венгерский дипломат.

Сийярто также сообщил, что лично ему приглашение посетить украинскую столицу не поступало.

"Если я получу приглашение и мы сможем заранее договориться о содержательной тематике и времени визита, я с радостью поеду, но такого приглашения еще не поступало", – сказал он.

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Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши ранее подтвердил, что во время встречи в рамках саммита Европейского Союза в Брюсселе президент Владимир Зеленский пригласил Орбана посетить Украину.

Напомним, что накануне Сийярто призвал к немедленному прекращению огня в Украине и прямым переговорам президентов США и России для окончания войны.

Темы: ВенгрияУкраина
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