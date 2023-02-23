Раніше обміняний бойовик "ДНР" знову потрапив у полон і під суд у Києві

У Києві засудили раніше обміняного бойовика "ДНР", який знову попався в полон.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 10 лютого

Деталі: Святошинський райсуд Києва на закритому засіданні визнав уродженця Донеччини Руслана Вяльшина винним у державній зраді в умовах воєнного стану та в участі у незаконних збройних формуваннях.

За матеріалами справи, 27 липня 2022 року Вяльшин добровільно прибув до "військового комісаріату ДНР" і написав заяву, що бажає добровільно мобілізуватися.

Чоловіка призначили стрільцем 1 стрілкового відділення 1 взводу 3 роти 1135 батальйону "1-ї окремої мотострілецької Словʼянської бригади ДНР". Вяльшин отримав військову форму зразка РФ, берці, каску, речовий мішок, кружку і казанок, а також автомат Калашникова, 4 магазина і 120 патронів.

Вранці наступного дня Вяльшина відвели на позиції в селі Марʼїнка Покровського району Донецької області.

Протягом двох місяців обвинувачений служив на цій позиції: чергував зі зброєю, спостерігав за пересуванням українських військовослужбовців та ін. Наприкінці серпня підрозділ, в якому був Вяльшин, передислокувався до сусіднього села Олександрівка.

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3 вересня 2022 року 10 бойовиків "ДНР" і серед них Вяльшин на виконання наказу командирів зайняли позицію у лісосмузі за 8 кілометрів від села Марʼїнка, додатково отримавши зброю і боєприпаси. Наступного дня солдат потрапив у полон.

Із вироку вбачається, що у 2018-му Вяльшина вже один раз затримували і судили за участь у терористичній організації.

До лав "ДНР" Вяльшин долучився ще у 2015 році, підписавши контракт про проходження служби в "народній міліції". Його розподілили на посаду механіка-водія, але через конфлікт із командиром роти чоловік звільнився на початку 2016-го. Вяльшин вернувся на службу в інший підрозділ "народної міліції ДНР" наприкінці 2017 року на аналогічну посаду. 20 квітня 2018-го був узятий у полон ЗСУ.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у серпні 2018-го засудив Вяльшина до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 27 грудня 2019 президент України помилував його, щоб обміняти на громадян, які перебувають у полоні Росії і так званих "Л/ДНР".

Цього ж разу Святошинський райсуд Києва призначив Вяльшину 15 років увʼязнення з конфіскацією. Чи був він знову обміняний наразі не відомо, зазначає видання.