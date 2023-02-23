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Ранее обменянный боевик "ДНР" снова попал в плен и под суд в Киеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 15:50
фото - "Судебный репортер"

В Киеве осудили ранее обменянного боевика "ДНР", который снова попался в плен.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 10 февраля

Детали: Святошинский райсуд Киева на закрытом заседании признал уроженца Донецкой области Руслана Вяльшина виновным в государственной измене в условиях военного положения и в участии в незаконных вооруженных формированиях.

По материалам дела, 27 июля 2022 года Вяльшин добровольно прибыл в "военный комиссариат ДНР" и написал заявление, что желает добровольно мобилизоваться.

Мужчину назначили стрелком 1 стрелкового отделения 1 взвода 3 роты 1135 батальона "1-й отдельной мотострелковой Славянской бригады ДНР". Вяльшин получил военную форму образца РФ, берцы, каску, вещевой мешок, кружку и котелок, а также автомат Калашникова, 4 магазина и 120 патронов.

Утром следующего дня Вяльшина отвели на позиции в селе Марьинка Покровского района Донецкой области.

В течение двух месяцев обвиняемый служил на этой позиции: дежурил с оружием, наблюдал за передвижением украинских военнослужащих и др. В конце августа подразделение, в котором был Вяльшин, передислоцировалось в соседнее село Александровка.

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3 сентября 2022 года 10 боевиков "ДНР" и среди них Вяльшин во исполнение приказа командиров заняли позицию в лесополосе в 8 километрах от села Марьинка, дополнительно получив оружие и боеприпасы. На следующий день солдат попал в плен.

Из приговора следует, что в 2018-м Вяльшина уже один раз задерживали и судили за участие в террористической организации.

В ряды "ДНР" Вяльшин влился еще в 2015 году, подписав контракт о прохождении службы в "народной милиции". Его распределили на должность механика-водителя, но из-за конфликта с командиром роты мужчина уволился в начале 2016-го. Вяльшин вернулся на службу в другое подразделение "народной милиции ДНР" в конце 2017 года на аналогичную должность. 20 апреля 2018-го был взят в плен ВСУ.

Константиновский горрайонный суд Донецкой области в августе 2018-го приговорил Вяльшина к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 27 декабря 2019 года президент Украины помиловал его, чтобы обменять на граждан, находящихся в плену России и так называемых "Л/ДНР".

На этот раз Святошинский райсуд Киева назначил Вяльшину 15 лет заключения с конфискацией. Был ли он снова отдан в результате обмена пока не известно, отмечает издание.

Темы: войнатерроризмОРДЛОсуд
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