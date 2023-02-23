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В МЗС спростували заяву Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

Євген КізіловЧетвер, 23 лютого 2023, 15:24
В МЗС спростували заяву Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України
китайський і російський лідери сі дзіньпін і володимир путін, Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України категорично відкинули заяву МЗС Китаю, що нібито зброя, яку США постачають до України, часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах.

Джерело: речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України.

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Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї".

Деталі: Ніколенко нагадав, що Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України, і закликав китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди.

Де і за яких обставин китайське МЗС зробило таку заяву, Ніколенко не повідомляє.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У липні 2022 року речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомляв, що Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про "контрабанду зброї", яка поставляється союзниками.

Теми: КитайУкраїназброяконтрабанда
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