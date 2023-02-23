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В МИД опровергли заявление Китая о якобы контрабанде западного оружия из Украины

Евгений КизиловЧетверг, 23 февраля 2023, 15:24
В МИД опровергли заявление Китая о якобы контрабанде западного оружия из Украины
китайский и российский лидеры си дзиньпин и владимир путін, Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли заявление МИД Китая, что якобы оружие, которое США поставляют в Украину, часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах.

Источник: представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины.

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Наше государство имеет современную эффективную систему контроля над получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система является многоуровневой и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия".

Детали: Николенко напомнил, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную помощь Украине, и призвал китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом в руках российской пропаганды.

Где и при каких обстоятельствах китайский МИД сделал такое заявление, Николенко не сообщает.

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Что предшествовало: В июле 2022 года представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщал, что Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемого союзниками.

Темы: КитайУкраинаоружиеконтрабанда
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