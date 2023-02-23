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Партизани допомогли ЗСУ знищити склад із боєприпасами РФ на півдні

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 16:34
Ілюстративне фото, склад БК в Новій Каховці, УП, скрін із відео в соцмережах

Партизани на окупованих територіях Запорізької області передали Збройним силам координати російського складу з боєприпасами – ЗСУ ліквідували ціль.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: Збройні сили України завдали артилерійського удару по складу боєприпасів росіян біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій області. ЦНС повідомляє, що саме інформація від місцевого підпілля допомогла дізнатися про розгортання складу та скоригувала удар по ворогу.

Дослівно: "Вкотре наголошуємо, партизанщина – це не лише акції прямої дії з підриву військової техніки ворога та ліквідації його особового складу. Інформація про розміщення та пресування ворога, корегування ударів артилерії, ненасильницький спротив – це все те, що може робити кожен, і таким чином наближати нашу перемогу".

Більше деталей: Спротив закликав повідомляти про ворога через Telegram-бот або спеціальну форму на сайті.

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Теми: Збройні силивійнапартизани
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