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Партизаны помогли ВСУ уничтожить склад с боеприпасами РФ на юге

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 16:34
Иллюстративное фото, склад БК в Новой Каховке, УП, скрин из видео в соцсетях

Партизаны на оккупированных территориях Запорожской области передали Вооруженным силам координаты российского склада с боеприпасами – ВСУ ликвидировали цель.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Детали: Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по складу боеприпасов россиян у одного из временно оккупированных населенных пунктов в Запорожской области. ЦНС сообщает, что именно информация от местного подполья помогла узнать о развертывании склада и скорректировала удар по врагу.

Дословно: "Еще раз подчеркиваем, партизанщина – это не только акции прямого действия по подрыву военной техники врага и ликвидации его личного состава. Информация о размещении и прессовании врага, корректировка ударов артиллерии, ненасильственное сопротивление – это все то, что может делать каждый, и таким образом приближать нашу победу".

Больше деталей: Сопротивление призвало сообщать о враге через Telegram-бот или специальную форму на сайте.

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Темы: Вооруженные силывойнапартизаны
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