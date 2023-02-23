Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українців просять не публікувати фото та відео авіації: відбувається перебазування

Альона Мазуренко Четвер, 23 лютого 2023, 15:43
Українців просять не публікувати фото та відео авіації: відбувається перебазування

Жителів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей та всіх українців закликали не публікувати в мережі фото та відео української авіації, адже відбувається перебазування.

Джерело: повітряне командування "Центр" 

Дослівно: "В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих обєктів інфраструктури.

Реклама:

Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань".

Нагадаємо:

  • З початку повномасштабного вторгнення від кінця лютого 2022 року Росія випустила майже 5 тисяч ракет по території України і завдала і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: авіаЗбройні силиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
авіа
Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: