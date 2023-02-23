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Українців просять не публікувати фото та відео авіації: відбувається перебазування

Альона Мазуренко Четвер, 23 лютого 2023, 16:43

Жителів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей та всіх українців закликали не публікувати в мережі фото та відео української авіації, адже відбувається перебазування.

Джерело: повітряне командування "Центр" 

Дослівно: "В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих обєктів інфраструктури.

Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань".

Нагадаємо:

  • З початку повномасштабного вторгнення від кінця лютого 2022 року Росія випустила майже 5 тисяч ракет по території України і завдала і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів.

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Теми: авіаЗбройні силиПовітряні сили ЗСУ
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