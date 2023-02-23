Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев просят не публиковать фото и видео авиации: происходит перебазирование

Алена МазуренкоЧетверг, 23 февраля 2023, 16:43

Жителей приграничных территорий Черниговской и Сумской областей и всех украинцев призвали не публиковать в сети фото и видео украинской авиации, так как происходит перебазирование.

Источник: воздушное командование "Центр"

Дословно: "В сети интернет появились фото и видео перебазирования нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количество и направление передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач".

Напомним: 

  • С начала полномасштабного вторжения с конца февраля 2022 года Россия выпустила почти 5 тысяч ракет по территории Украины.

Темы: авиаВооруженные силыВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский уверен, что Путина уничтожит собственное окружение

фото, видео, обновленоНа Подоле в Киеве вспыхнул масштабный пожар

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Зеленский показал свой гардероб и комнату на Банковой, где живет с начала войны

видеоЗалужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь "в этом году"

Российский террор не достиг цели: как энергетический сектор выдержал год большой войны

Все новости...
авиа
За год РФ выпустила по Украине более 5 тысяч ракет и нанесла почти 3,5 тысячи авиаударов – Генштаб
Российский штурмовик Су-25 упал в Белгородской области
В Конгрессе США видят "импульс" к предоставлению Украине истребителей и ATACMS
Последние новости
16:41
Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ
16:37
Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"
16:35
фотоМужчина принес в метро Киева гранату, ему грозит до 7 лет
16:22
В Германии думают выкупить трубы от строительства СП2, для СПГ-терминала - СМИ
16:12
На Херсонщине два человека погибли от подрыва на мине: обрабатывали поле
16:04
обновленоПо всей Украине во второй раз за день объявляли воздушную тревогу
15:52
В Грузии к годовщине большой войны прошли две масштабные акции солидарности с Украиной
15:42
Зеленский уверен, что Путина уничтожит собственное окружение
15:34
В Херсоне после обстрела оккупантов загорелся детсад – фото пожара
15:18
Макрон объявил, что посетит Китай, и призвал Пекин оказать давление на Россию
Все новости...