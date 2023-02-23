Украинцев просят не публиковать фото и видео авиации: происходит перебазирование
Четверг, 23 февраля 2023, 15:43
Жителей приграничных территорий Черниговской и Сумской областей и всех украинцев призвали не публиковать в сети фото и видео украинской авиации, так как происходит перебазирование.
Источник: воздушное командование "Центр"
Дословно: "В сети интернет появились фото и видео перебазирования нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.
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Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количество и направление передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач".
Напомним:
- С начала полномасштабного вторжения с конца февраля 2022 года Россия выпустила почти 5 тысяч ракет по территории Украины.
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