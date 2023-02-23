Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиснути на Україну з вимогою мирних переговорів немає сенсу – Зеленський

Євген КізіловЧетвер, 23 лютого 2023, 16:43
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори з РФ не має сенсу.

Джерело: Зеленський в четвер на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Тиск на нас був більший до війни. А після початку вторгнення всім зрозуміло, що Росія - не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати й захоплювати території. Усі зрозуміли, що стоїть питання про знищення України та всього українського".

Деталі: За його словами, "тиснути на нас неможливо". "Чи хоче хтось? Так. Але ці люди менше говорять вголос, і це прекрасно, вони більше розуміють, із ким вони раніше мали діалог", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що метою Росії є захоплення території України. "Знову порушується тема історичних кордонів. Це свідчить про те, що вони хочуть захопити й шукають виправдання цим захопленням", - сказав президент.

Пряма мова: "Немає сенсу тиснути на Україну. Тому що інакше Росія прийде в Європу тиснути на Європу".

Теми: ЗеленськийРосіяпереговоривійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ

Зеленський впевнений, що Путіна знищить власне оточення

фото, відео, оновленоНа Подолі в Києві спалахнула масштабна пожежа

фотоКонкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів

Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни

відеоЗалужний сказав хлопчику, що той повернеться до Маріуполя "цього року"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Те, що Китай почав говорити про Україну – дуже непогано
Зеленський проведе пресконференцію 24 лютого
Зеленський і Сунак погодились, що Україна зараз може досягти реального прогресу на полі бою
Останні новини
17:10
Генерал Сирський приїхав до Бахмута: бої йдуть на околицях міста
16:58
У Литві завершили збір на радари для України з результатом 14 млн євро
16:41
Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ
16:37
Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом "Дружба"
16:35
фотоЧоловік приніс у метро Києва гранату, йому загрожує до 7 років
16:22
У Німеччині думають викупити труби від будівництва ПП2 для СПГ-терміналу - ЗМІ
16:12
На Херсонщині двоє людей загинули від підриву на міні: обробляли поле
16:04
оновленоПо всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу
15:52
У Грузії до річниці великої війни пройшли дві масштабні акції солідарності з Україною
15:42
Зеленський впевнений, що Путіна знищить власне оточення
Усі новини...