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Тиснути на Україну з вимогою мирних переговорів немає сенсу – Зеленський

Євген КізіловЧетвер, 23 лютого 2023, 15:43
Тиснути на Україну з вимогою мирних переговорів немає сенсу – Зеленський
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори з РФ не має сенсу.

Джерело: Зеленський в четвер на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Тиск на нас був більший до війни. А після початку вторгнення всім зрозуміло, що Росія - не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати й захоплювати території. Усі зрозуміли, що стоїть питання про знищення України та всього українського".

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Деталі: За його словами, "тиснути на нас неможливо". "Чи хоче хтось? Так. Але ці люди менше говорять вголос, і це прекрасно, вони більше розуміють, із ким вони раніше мали діалог", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що метою Росії є захоплення території України. "Знову порушується тема історичних кордонів. Це свідчить про те, що вони хочуть захопити й шукають виправдання цим захопленням", - сказав президент.

Пряма мова: "Немає сенсу тиснути на Україну. Тому що інакше Росія прийде в Європу тиснути на Європу".

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Теми: ЗеленськийРосіяпереговоривійна
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