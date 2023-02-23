Давить на Украину с требованием мирных переговоров нет смысла – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину с предложением начать мирные переговоры с РФ не имеет смысла.

Источник: Зеленский в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия - не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского".

Детали: По его словам, "давить на нас невозможно". "Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух, и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что целью России является захват территории Украины. "Опять поднимается тема исторических границ. Это свидетельствует о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", - сказал президент.

Прямая речь: "Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу".