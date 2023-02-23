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Прем’єр Іспанії анонсував передачу Україні десяти танків Leopard 2

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 16:54
Педро Санчес. ілюстративне фото з Вікіпедії

Голова іспанського уряду Педро Санчес оголосив цього четверга в Києві, що партія танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, збільшиться до 10 одиниць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Санчес підтвердив слова міністра оборони Маргарити Роблес, що Іспанія передасть Україні шість танків, але додав, що в майбутньому ця цифра зросте до десяти.

"Ми маємо намір зробити це в найближчі тижні або місяці", - пояснив він у спільному виступі з президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся після полудня, але трансляція якого наразі відкладена з міркувань безпеки.

Зеленський у свою чергу заявив про приєднання Іспанії до танкової коаліції.

"Сьогодні я отримав запевнення, що Іспанія передасть нам танки Leopard. Українці вже вчаться в Іспанії" – сказав він.

"Ми прагнемо синхронізувати доставку танків з фіналізацією навчань українських військових" – зазначив у свою чергу Санчес.

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Він також не виключив збільшення числа танків, які передадуть Україні.

"Навіть більше, ми готові надіслати більше Leopard на пізнішій стадії, якщо це буде необхідно" – сказав він.

Як повідомлялося, під час візиту прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

Теми: допомога УкраїніІспаніявійна
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