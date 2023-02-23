Премьер Испании анонсировал передачу Украине до десяти танков Leopard 2

Глава испанского правительства Педро Санчес объявил в этот четверг в Киеве, что партия танков Leopard 2, которые Испания предоставит Украине, увеличится до 10 единиц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Санчес подтвердил слова министра обороны Маргариты Роблес, что Испания передаст Украине шесть танков, но добавил, что в будущем эта цифра возрастет до десяти.

Реклама:

"Мы намерены сделать это в ближайшие недели или месяцы", - пояснил он в совместном выступлении с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое состоялось после полудня, но трансляция которого пока отложена из соображений безопасности.

Зеленский в свою очередь заявил о присоединении Испании к танковой коалиции.

"Сегодня я получил заверения, что Испания передаст нам танки Leopard. Украинцы уже учатся в Испании", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы стремимся синхронизировать доставку танков с финализацией учений украинских военных" - отметил в свою очередь Санчес.

Он также не исключил увеличения числа танков, которые передадут Украине.

"Более того, мы готовы прислать больше Leopard на более поздней стадии, если это будет необходимо" - сказал он.

Как сообщалось, во время визита премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Бучу и Ирпень, которые пострадали от российской оккупации.