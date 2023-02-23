Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Центральні органи влади у Німеччині 24 лютого піднімуть прапори України

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 16:37

В річницю нападу Росії на Україну 24 лютого український прапор буде піднято на будівлі німецького парламенту, перед президентським палацом Бельвю та на будівлі офісу канцлера Німеччини.

Про це повідомляє видання Bild, пише "Європейська правда".

Очікується, що численні міністерства також приєднаються до акції на знак символічної підтримки України.

Реклама:

Підняття прапора на південно-західній вежі парламенту стане "особливо чітким знаком солідарності з українським народом", заявила в четвер адміністрація Бундестагу.

Зазвичай на трьох з чотирьох веж парламенту майорить чорно-червоно-золотий прапор Німеччини, а на південно-східній вежі - синій європейський прапор із зірками.

Подібна акція планується і в офіційної резиденції федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Перед палацом Бельвю, де в п'ятницю відбудеться центральна політична подія з нагоди річниці російського вторгнення, о 7:00 ранку буде піднято синьо-жовтий прапор України. 

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ Німеччини, вищим федеральним органам влади прямо дозволено піднімати державний прапор України 24 лютого.

Як повідомлялося, вранці 23 лютого одна з центральних вулиць Лондона поблизу російського посольства була розфарбована в синьо-жовті кольори українського прапора на знак протесту проти дій РФ.

Теми: НімеччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: