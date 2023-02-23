Центральні органи влади у Німеччині 24 лютого піднімуть прапори України

В річницю нападу Росії на Україну 24 лютого український прапор буде піднято на будівлі німецького парламенту, перед президентським палацом Бельвю та на будівлі офісу канцлера Німеччини.

Про це повідомляє видання Bild, пише "Європейська правда".

Очікується, що численні міністерства також приєднаються до акції на знак символічної підтримки України.

Підняття прапора на південно-західній вежі парламенту стане "особливо чітким знаком солідарності з українським народом", заявила в четвер адміністрація Бундестагу.

Зазвичай на трьох з чотирьох веж парламенту майорить чорно-червоно-золотий прапор Німеччини, а на південно-східній вежі - синій європейський прапор із зірками.

Подібна акція планується і в офіційної резиденції федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Перед палацом Бельвю, де в п'ятницю відбудеться центральна політична подія з нагоди річниці російського вторгнення, о 7:00 ранку буде піднято синьо-жовтий прапор України.

Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ Німеччини, вищим федеральним органам влади прямо дозволено піднімати державний прапор України 24 лютого.

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Як повідомлялося, вранці 23 лютого одна з центральних вулиць Лондона поблизу російського посольства була розфарбована в синьо-жовті кольори українського прапора на знак протесту проти дій РФ.