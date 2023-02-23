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Центральные органы власти в Германии 24 февраля поднимут флаги Украины

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 16:37

В годовщину нападения России на Украину 24 февраля украинский флаг будет поднят на здании немецкого парламента, перед президентским дворцом Бельвю и на здании офиса канцлера Германии.

Об этом сообщает издание Bild, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что многочисленные министерства также присоединятся к акции в знак символической поддержки Украины.

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Поднятие флага на юго-западной башне парламента станет "особенно четким знаком солидарности с украинским народом", заявила в четверг администрация Бундестага.

Обычно на трех из четырех башен парламента развевается черно-красно-золотой флаг Германии, а на юго-восточной башне - синий европейский флаг со звездами.

Подобная акция планируется и в официальной резиденции федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Перед дворцом Бельвю, где в пятницу состоится центральное политическое событие по случаю годовщины российского вторжения, в 7:00 утра будет поднят сине-желтый флаг Украины.

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Согласно распоряжению Министерства внутренних дел Германии, высшим федеральным органам власти прямо разрешено поднимать государственный флаг Украины 24 февраля.

Как сообщалось, утром 23 февраля одна из центральных улиц Лондона вблизи российского посольства была раскрашена в сине-желтые цвета украинского флага в знак протеста против действий РФ.

Темы: ГерманияУкраина
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