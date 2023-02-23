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Центральные органы власти в Германии 24 февраля поднимут флаги Украины

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 17:37

В годовщину нападения России на Украину 24 февраля украинский флаг будет поднят на здании немецкого парламента, перед президентским дворцом Бельвю и на здании офиса канцлера Германии.

Об этом сообщает издание Bild, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что многочисленные министерства также присоединятся к акции в знак символической поддержки Украины.

Поднятие флага на юго-западной башне парламента станет "особенно четким знаком солидарности с украинским народом", заявила в четверг администрация Бундестага.

Обычно на трех из четырех башен парламента развевается черно-красно-золотой флаг Германии, а на юго-восточной башне - синий европейский флаг со звездами.

Подобная акция планируется и в официальной резиденции федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Перед дворцом Бельвю, где в пятницу состоится центральное политическое событие по случаю годовщины российского вторжения, в 7:00 утра будет поднят сине-желтый флаг Украины.

Согласно распоряжению Министерства внутренних дел Германии, высшим федеральным органам власти прямо разрешено поднимать государственный флаг Украины 24 февраля.

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Как сообщалось, утром 23 февраля одна из центральных улиц Лондона вблизи российского посольства была раскрашена в сине-желтые цвета украинского флага в знак протеста против действий РФ.

Темы: ГерманияУкраина
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