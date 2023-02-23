Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вчинила хакерську атаку на держсайти України – Держспецзв’язку

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 17:56
Росія вчинила хакерську атаку на держсайти України – Держспецзв’язку
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія напередодні річниці повномасштабного вторгнення вчинила хакерську атаку на низку державних вебресурсів України.

Джерело: пресслужба Держспецзв’язку

Дослівно: "23 лютого виявлено атаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах.

Реклама:

На даний момент можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. 

Як бачимо, напередодні  річниці повномасштабного вторгнення Росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі".

Деталі: Держспецзв’язку повідомляє, що роботу більшості інформаційних ресурсів відновлено.

ВІДЕО ДНЯ

Фахівці відомства спільно зі Службою безпеки та Національною поліцією працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту.

Теми: хакериРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
хакери
Спецслужби РФ намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Хакери з КНДР пограбували проукраїнську компанію в Естонії: забрали десятки мільйонів доларів
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: