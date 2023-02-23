Росія вчинила хакерську атаку на держсайти України – Держспецзв’язку

Росія напередодні річниці повномасштабного вторгнення вчинила хакерську атаку на низку державних вебресурсів України.

Джерело: пресслужба Держспецзв’язку

Дослівно: "23 лютого виявлено атаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах.

На даний момент можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій.

Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі".

Деталі: Держспецзв’язку повідомляє, що роботу більшості інформаційних ресурсів відновлено.

Фахівці відомства спільно зі Службою безпеки та Національною поліцією працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту.