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Россия совершила хакерскую атаку на госсайты Украины – Госспецсвязи

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 17:56
Россия совершила хакерскую атаку на госсайты Украины – Госспецсвязи
Иллюстративное фото из открытых источников

Россия накануне годовщины полномасштабного вторжения совершила хакерскую атаку на ряд государственных веб-ресурсов Украины.

Источник: пресс-служба Госспецсвязи

Дословно: "23 февраля обнаружена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержимое нескольких страниц на этих ресурсах.

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На данный момент можно утверждать, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций. 

Как видим, накануне годовщины полномасштабного вторжения Россия продолжает напоминать о себе в киберпространстве".

Детали: Госспецсвязи сообщает, что работа большинства информационных ресурсов восстановлена.

ВИДЕО ДНЯ

Специалисты ведомства совместно со Службой безопасности и Национальной полицией работают над локализацией и исследованием обстоятельств киберинцидента.

Темы: хакерыРосcия
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