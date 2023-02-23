Россия совершила хакерскую атаку на госсайты Украины – Госспецсвязи

Россия накануне годовщины полномасштабного вторжения совершила хакерскую атаку на ряд государственных веб-ресурсов Украины.

Источник: пресс-служба Госспецсвязи

Дословно: "23 февраля обнаружена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержимое нескольких страниц на этих ресурсах.

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На данный момент можно утверждать, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций.

Как видим, накануне годовщины полномасштабного вторжения Россия продолжает напоминать о себе в киберпространстве".

Детали: Госспецсвязи сообщает, что работа большинства информационных ресурсов восстановлена.

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Специалисты ведомства совместно со Службой безопасности и Национальной полицией работают над локализацией и исследованием обстоятельств киберинцидента.