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Генштаб про 365 день війни: Провальний наступ РФ, уражені БпЛА та "важливий об’єкт" ворога

Олена РощінаЧетвер, 23 лютого 2023, 18:59
Українські бійці за роботою, фото Генштабу ЗСУ

У 365 день повномасштабної війни Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про знищення російських розвідувальних безпілотників, ураження військових і техніки Росії, а також про безуспішний наступ армії РФ на Авдіївському й Шахтарському напрямках.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 четверга 23 лютого

Деталі: За поточну добу авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники і артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.

Російська Федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається.

Для уточнення положення українських підрозділів та коригування вогню артилерії російька армія активно веде повітряну розвідку. Як наслідок – втрачає техніку: захисники України знищили російські БПЛА типу "Мерлін" та "Зала", інформує Генштаб.

Російські окупанти впродовж доби завдали 9 ракетних ударів, один з яких – по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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"Значна загроза завдання подальших ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!", – попереджає Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка і Майське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупант завдав удару силами армійської авіації в районі Васюківки.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мав. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець – Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микілське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області. А загалом райони 25 населених пунктів.

Теми: війнаГенштабДонецька областьбезпілотники
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