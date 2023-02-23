Генштаб о 365 дне войны: Провальное наступление РФ, пораженные БпЛА и "важный объект" врага

В 365 день полномасштабной войны Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает об уничтожении российских разведывательных беспилотников, поражении военных и техники России, а также о безуспешном наступлении армии РФ на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 четверга 23 февраля

Детали: За текущие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага.

Реклама:

Российская Федерация сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских группировок войск не отмечается.

Для уточнения положения украинских подразделений и корректировки огня артиллерии российская армия активно ведет воздушную разведку. Как следствие – теряет технику: защитники Украины уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала", информирует Генштаб.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 9 ракетных ударов, один из которых – по гражданскому административному зданию города Двуречная на Харьковщине, и 28 авиационных ударов. Осуществили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате чего пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка на Херсонщине.

ВИДЕО ДНЯ

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Значительная угроза нанесения дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналов воздушной тревоги!", – предупреждает Генштаб ВСУ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренек, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Водолаги, Басовка и Майское Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов на Харьковщине. В частности, Гранова, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодезного, Двуречной и Западного.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Берестовое Харьковской области; Червонопоповка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка на Луганщине; Григорьевка, Спорное, Берестовое, Раздоловка и Федоровка Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Гряниковки, Котляровки, Крахмального на Харьковщине и Серебрянского лесничества и Белогоровки на Луганщине, а также Сакко-Ванцетти Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Берховка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. Оккупант нанес удар силами армейской авиации в районе Васюковки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки – успеха не имел. Под артиллерийские обстрелы попали районы около 15 населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Вышетарасовка, Добрая Надежда и Марганец – Днепропетровской.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Качкаровка, Казацкое, Львовское, Ивановка, Никилское, Молодежное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка и Днепровское Херсонской области. А в целом районы 25 населенных пунктов.