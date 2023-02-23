ЄС не погодив нові санкції проти Росії, які планував до річниці вторгнення – ЗМІ

Постійні представники держав Європейського Союзу в Брюсселі так і не змогли погодити десятий пакет санкцій проти Росії за день до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС не змогли узгодити новий пакет санкцій проти Росії і сьогодні. Зберуться знову о 10:00 завтра", – зазначив журналіст.

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Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.

Водночас, як оголосила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, новий пакет санкцій проти Росії буде оголошений Сполученими Штатами 24 лютого – в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.