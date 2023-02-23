Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС не погодив нові санкції проти Росії, які планував до річниці вторгнення – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 19:10
Прапор ЄС, фото Getty Images

Постійні представники держав Європейського Союзу в Брюсселі так і не змогли погодити десятий пакет санкцій проти Росії за день до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС не змогли узгодити новий пакет санкцій проти Росії і сьогодні. Зберуться знову о 10:00 завтра", – зазначив журналіст.

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.

Водночас, як оголосила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, новий пакет санкцій проти Росії буде оголошений Сполученими Штатами 24 лютого – в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСРосіясанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, оновлено від 15:09На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа

фотоГенерал Сирський приїхав до Бахмута: бої йдуть на околицях міста

Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів

Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни

відеоЗалужний сказав хлопчику, що той повернеться до Маріуполя "цього року"

Усі новини...
ЄС
65% громадян ЄС підтримують фінансування військової допомоги для України
У ЄС виступили проти штрафів за нерозкриття активів РФ до подальших роз’яснень – ЗМІ
ЄС не зміг узгодити десятий пакет санкцій проти Росії - ЗМІ
Останні новини
19:16
Угорщина може відкласти ратифікацію вступу Фінляндії і Швеції у НАТО на кінець березня
19:09
фото, відеоРосіяни обстрілюють Донеччину: є поранені, зруйновано одну з найкращих шкіл області
18:57
У Орбана знову не можуть визначитися, Росія чи НАТО винні у нападі РФ на Україну
18:50
Як Росія готувалась до повномасштабного вторгнення? Подкаст-реконструкція 24 лютого
18:45
Порошенко прокоментував випад Зеленського: Послухав і забув
18:35
У Франції стартували масштабні військові навчання - зі сценарієм війни високої інтенсивності
18:25
Росіяни влаштували катівню в окупованій Василівці – Генштаб
18:13
На Бахмутському напрямку росіяни здійснили кілька безуспішних атак – зведення Генштабу
18:02
"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни енергетичного обладнання від Швеції
18:00
фото, відео, оновлено від 15:09На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа
Усі новини...