ЕС не согласовал новые санкции против России, которые планировал к годовщине вторжения - СМИ

Постоянные представители государств Европейского Союза в Брюсселе так и не смогли согласовать десятый пакет санкций против России за день до годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России и сегодня. Соберутся снова в 10:00 завтра", - отметил журналист.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

По данным СМИ, в новом пакете санкций ЕС предусмотрены ограничения в отношении более 60 российских чиновников и политиков, некоторые из которых считаются причастными к кампании по принудительному вывозу украинских детей в Россию.

В то же время, как объявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, новый пакет санкций против России будет объявлен Соединенными Штатами 24 февраля - в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.