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Нуланд: США досі не знають, що саме означає "призупинення" Росією договору про ядерну зброю

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 18:15

Сполучені Штати продовжують з’ясовувати наслідки рішення президента Росії Владіміра Путіна "призупинити" участь Москви в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), підписаного зі США у 2010 році.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, передає "Європейська правда".

"Він (Путін) не вийшов з Договору про СНО-3, він "призупинив" її. Ми все ще намагаємось зрозуміти, що це означає на практиці. Та важливо розуміти, що Росія не виконувала договірні зобов’язання про інспекції принаймні останні два роки", – зазначила вона.

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Нуланд нагадала, що інспекції не відбуваються з 2020 року – спершу через пандемію коронавірусу, а згодом через свідоме рішення Росії заблокувати доступ американських представників на свої ядерні об’єкти.

"Тож по суті він (Путін) просто зробив заяву для росіян, бо мав щось зробити. Але якщо чесно, цей договір має принаймні таку ж вагу для Росії, оскільки зараз вони не в змозі збільшувати свій ядерний арсенал. І ми не маємо ані бажання, ані зацікавленості робити те ж", – підкреслила представниця Держдепу.

Нагадаємо, після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

Читайте також: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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