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Нуланд: США до сих пор не знают, что именно означает "приостановка" Россией договора о ядерном оружии

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 19:15

Соединенные Штаты продолжают выяснять последствия решения президента России Владимира Путина "приостановить" участие Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного с США в 2010 году.

Об этом в интервью The Washington Post заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает "Европейская правда".

"Он (Путин) не вышел из Договора о СНВ-3, он "приостановил" его. Мы все еще пытаемся понять, что это означает на практике. Но важно понимать, что Россия не выполняла договорные обязательства об инспекциях по крайней мере последние два года", - отметила она.

Нуланд напомнила, что инспекции не происходят с 2020 года - сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за сознательного решения России заблокировать доступ американских представителей на свои ядерные объекты.

"Поэтому по сути он (Путин) просто сделал заявление для россиян, потому что должен был что-то сделать. Но если честно, этот договор имеет по крайней мере такой же вес для России, поскольку сейчас они не в состоянии увеличивать свой ядерный арсенал. И мы не имеем ни желания, ни заинтересованности делать то же", - подчеркнула представитель Госдепа.

Напомним, после объявления российского президента парламент России на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

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Темы: СШАРосcияядерное оружие
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