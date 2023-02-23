Угорщина закликала в ООН до "прямих переговорів США та РФ" про долю України

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН 23 лютого знову закликав до переговорів між США та Росією для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сійярто заявив, що постачання зброї та санкції не стали тими заходами, що допомогли зберегти життя і призвести до миру в Україні.

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"Натомість вони приводять до продовження та ризику ескалації цієї війни, вони приносять ще більше страждань. Угорщина закликає міжнародну спільноту нарешті почати фокусуватися на тому, яким чином прийти до припинення вогню і яким чином розпочати мирні переговори якомога швидше", - заявив Сійярто.

Він сказав, що миру можна досягти лише шляхом діалогу та дискусій, саме тому канали комунікації мають залишатися відкритими.

"Я вірю, що ООН має виконати свою роль. Ми всі чудово знаємо, що ООН… мала слугувати майданчиком для діалогу для тих країн, багато з яких вважали одна одну ворогами. Саме тому ми заохочуємо до переговорів між Росією та Сполученими Штатами Америки якомога швидше в межах ООН", - заявив глава МЗС Угорщини.

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Сійярто також сказав, що "хоча це не наша війна", угорці вже заплатили за неї високу ціну. Він пояснив, що мова не тільки про інфляцію та зростання цін, а й про смерть етнічних угорців на фронті. "Ми не хочемо, щоб наші люди помирали. Саме тому ми закликаємо усіх членів міжнародної політичної спільноти утримуватись від заяв, рішень, які можуть призвести до ризику продовження чи ескалації цієї війни".

Напередодні Петер Сійярто також закликав до негайного припинення вогню в Україні та прямих переговорів президентів США і Росії для закінчення війни.

У відповідь у міністерстві закордонних справ України закликали угорського міністра з'їздити "за порадою" до Братислави, де днями вилаяли Орбана.