Венгрия призвала в ООН к "прямым переговорам США и РФ" о судьбе Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем выступлении перед Генеральной ассамблеей ООН 23 февраля снова призвал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сийярто заявил, что поставки оружия и санкции не стали теми мерами, которые помогли сохранить жизнь и привести к миру в Украине.

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"Вместо этого они приводят к продолжению и риску эскалации этой войны, они приносят еще больше страданий. Венгрия призывает международное сообщество наконец начать фокусироваться на том, каким образом прийти к прекращению огня и каким образом начать мирные переговоры как можно скорее", - заявил Сийярто.

Он сказал, что мира можно достичь только путем диалога и дискуссий, поэтому каналы коммуникации должны оставаться открытыми.

"Я верю, что ООН должна выполнить свою роль. Мы все прекрасно знаем, что ООН... должна была служить площадкой для диалога для тех стран, многие из которых считали друг друга врагами. Именно поэтому мы призываем к переговорам между Россией и Соединенными Штатами Америки как можно скорее в рамках ООН", - заявил глава МИД Венгрии.

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Сийярто также сказал, что "хотя это не наша война", венгры уже заплатили за нее высокую цену. Он пояснил, что речь не только об инфляции и росте цен, но и о смерти этнических венгров на фронте. "Мы не хотим, чтобы наши люди умирали. Именно поэтому мы призываем всех членов международного политического сообщества воздерживаться от заявлений, решений, которые могут привести к риску продолжения или эскалации этой войны".

Накануне Петер Сийярто также призвал к немедленному прекращению огня в Украине и прямым переговорам президентов США и России для окончания войны.

В ответ в министерстве иностранных дел Украины призвали венгерского министра съездить "за советом" в Братиславу, где на днях обругали Орбана.