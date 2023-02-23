У Маріуполі окупанти змушують людей обладнувати позиції за продпайки – Генштаб

В окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники схиляють місцевих жителів обладнувати їхні позиції навколо міста за продпайки, а в окупованому Мелітополі Запорізької області – хочуть привести до присяги так званих "юнармійців".

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 четверга 23 лютого

Дослівно: "В окупованому Маріуполі окупанти, спричиняючи гуманітарну кризу, схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо цього міста. Оплата зазначеної трудової діяльності не визначена. Більшість осіб отримують лише продовольчі набори".

Інші деталі: Натомість в окупованому Мелітополі Запорізької області, у місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на "добровільній основі" планується прийняття присяги "юнармійців".

Також на базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий "всєросійський корпус спасатєлєй", повідомляє Генштаб ЗСУ.