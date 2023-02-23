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В Мариуполе оккупанты заставляют людей оборудовать позиции за продпайки – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 23 февраля 2023, 19:58

В оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики склоняют местных жителей оборудовать их позиции вокруг города за продпайки, а в оккупированном Мелитополе Запорожской области – хотят привести к присяге так называемых "юнармейцев".

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга 23 февраля

Дословно: "В оккупированном Мариуполе оккупанты, провоцируя гуманитарный кризис, склоняют местное население за продовольственные пайки привлекаться к оборудованию позиций вокруг этого города. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство лиц получают только продовольственные наборы".

Другие детали: А в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в местной школе, для детей со всего города якобы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев".

Также на базе указанного учебного заведения планируется сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей", сообщает Генштаб ВСУ.

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Темы: МариупольМелитопольоккупацияГенштаб
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