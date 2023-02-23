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Китай заявив ООН, що відправка зброї в Україну не принесе миру

Олена РощінаЧетвер, 23 лютого 2023, 20:28
Прапор Китаю, фото AFP via Getty Images

Заступник посла Китаю в ООН Дай Бін заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що через рік після початку війни в Україні "жорстокі факти є переконливим доказом того, що надсилання зброї не принесе миру".

Джерело: "The Guardian"

Деталі: Виступаючи під час дебатів в ООН щодо проекту резолюції, яка закликає Росію залишити Україну, Дай заявив, що позиція Китаю щодо України була "послідовною і чіткою".

Він сказав, що "головним пріоритетом Пекіна є сприяння припиненню вогню і бойових дій без зволікань".

Дай запевнив, що Китай готовий "продовжувати відігравати конструктивну роль" у врегулюванні кризи в Україні.

Щодо ядерної війни Дай заявив, що "всі сторони повинні суворо дотримуватися ядерних конвенцій" і не застосовувати ядерну зброю. 

"Ядерна зброя не може бути використана, ядерна війна не може бути розв'язана", – заявив представник КНР в ООН. 

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Теми: КитайвійнаУкраїнаООН
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