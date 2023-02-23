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Китай заявил ООН, что отправка оружия в Украину не принесет мира

Елена РощинаЧетверг, 23 февраля 2023, 20:28
Флаг Китая, фото AFP via Getty Images

Заместитель посла Китая в ООН Дай Бин заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что спустя год после начала войны в Украине "жестокие факты являются убедительным доказательством того, что отправка оружия не принесет мира".

Источник: "The Guardian"

Детали: Выступая во время дебатов в ООН по проекту резолюции, призывающей Россию покинуть Украину, Дай заявил, что позиция Китая по Украине была "последовательной и четкой".

Он сказал, что "главным приоритетом Пекина является содействие прекращению огня и боевых действий без промедлений".

Дай заверил, что Китай готов "продолжать играть конструктивную роль" в урегулировании кризиса в Украине.

Относительно ядерной войны Дай заявил, что "все стороны должны строго придерживаться ядерных конвенций" и не применять ядерное оружие. 

"Ядерное оружие не может быть использовано, ядерная война не может быть развязана", – заявил представитель КНР в ООН.

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Темы: КитайвойнаУкраинаООН
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