Китай заявил ООН, что отправка оружия в Украину не принесет мира

Заместитель посла Китая в ООН Дай Бин заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что спустя год после начала войны в Украине "жестокие факты являются убедительным доказательством того, что отправка оружия не принесет мира".

Источник: "The Guardian"

Детали: Выступая во время дебатов в ООН по проекту резолюции, призывающей Россию покинуть Украину, Дай заявил, что позиция Китая по Украине была "последовательной и четкой".

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Он сказал, что "главным приоритетом Пекина является содействие прекращению огня и боевых действий без промедлений".

Дай заверил, что Китай готов "продолжать играть конструктивную роль" в урегулировании кризиса в Украине.

Относительно ядерной войны Дай заявил, что "все стороны должны строго придерживаться ядерных конвенций" и не применять ядерное оружие.

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"Ядерное оружие не может быть использовано, ядерная война не может быть развязана", – заявил представитель КНР в ООН.