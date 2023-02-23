Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Джонсон хоче стати генсеком НАТО

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 19:31
Джонсон хоче стати генсеком НАТО
борис джонсон, Getty Images

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що претендуватиме на посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він сказав в етері телемарафону.

"Очолити НАТО? Чудова думка. Знаєте, якраз дуже вдала. Хочу наголосити, шановні друзі, що такий задум (у мене) є, і хай ніхто не забуває, що такий кандидат (на посаду генерального секретаря НАТО) у запасі є. Цього разу, я думаю, мені поталанить", – сказав Джонсон.

Реклама:

Він згадав, що колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пропонував призначити наступним генсеком НАТО представника Європейського Союзу.

"Я з ним цілком не погоджуюсь. Думаю, що є інші кандидати за межами Європейського Союзу. Не конче то має бути ЄС. Я себе, звісно, розглядаю як кандидата. Це добра і важлива посада", – додав експрем’єр Британії.

Джонсон наголосив, що НАТО наразі "сильний, як ніколи", і до нього незабаром приєднаються нові члени – Швеція та Фінляндія.

ВІДЕО ДНЯ

"І ми бачимо цілком ясно, що українське членство – це перспектива. Це має статись, це очевидно. Путін розвінчав усі аргументи проти вступу України в НАТО. Тепер їх немає", – підсумував він.

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв’язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року. 

Зараз більшість союзників також вважають за краще не змінювати очільника Альянсу і неофіційно нібито домовилися про продовження повноважень Столтенберга до квітня 2024 року. Втім, сам Єнс Столтенберг хотів би залишити посаду восени цього року.

За даними ЗМІ, між країнами немає консенсусу щодо кандидатури наступника Столтенберга.

Теми: Борис ДжонсонНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Борис Джонсон
COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр
Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: